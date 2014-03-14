Заседание Рады завершилось
13:52, 14 марта 2014Политика
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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский завершил сегодняшнее заседание парламента.
Рада разошлась до завтра
Как передает корреспондент УНИАН, после выступлений депутатов по вопросам повестки дня “Разное” он объявил о завершении сегодняшней работы ВР.
Кошулинский напомнил, что ВР продолжит свою работу завтра в 12.00.
Сегодня Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно компетенции Верховного суда Украины, которым предотвратила судебное обжалование назначения выборов на 25 мая.
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