Заседание Рады завершилось

13:52, 14 марта 2014
Политика
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Заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Кошулинский завершил сегодняшнее заседание парламента.

Рада разошлась до завтра

Как передает корреспондент УНИАН, после выступлений депутатов по вопросам повестки дня “Разное” он объявил о завершении сегодняшней работы ВР.

Кошулинский напомнил, что ВР продолжит свою работу завтра в 12.00.

Сегодня Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно компетенции Верховного суда Украины, которым предотвратила судебное обжалование назначения выборов на 25 мая.

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