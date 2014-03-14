Заседание Рады завершилось

Как передает корреспондент УНИАН, после выступлений депутатов по вопросам повестки дня “Разное” он объявил о завершении сегодняшней работы ВР.

Кошулинский напомнил, что ВР продолжит свою работу завтра в 12.00.

Сегодня Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Украины относительно компетенции Верховного суда Украины, которым предотвратила судебное обжалование назначения выборов на 25 мая.