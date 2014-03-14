Рада предотвратила судебное обжалование назначения выборов на 25 мая

Как передает корреспондент УНИАН, за этот документ (№4440), внесенный народным депутатом от ”Родины” Сергеем Соболевым, проголосовали 252 народных депутатов из 308, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в части 6 статьи 171-1 Кодекса, согласно которым решение Высшего административного суда Украины относительно обжалования актов, действий или бездеятельности Верховной Рады Украины, Президента Украины, Высшего совета юстиции подлежит пересмотру Верховным судом Украины по правилам, определенным настоящим Кодексом (ранее - является окончательным и не подлежит пересмотру в апелляционном или кассационном порядке).

Статья 171-1 Кодекс дополняется новой частью 7, согласно которой решение Высшего административного суда Украины относительно обжалования актов, действий или бездеятельности Верховной Рады, Президента Украины, Высшего совета юстиции вступает в силу после истечения срока подачи заявления о его пересмотре Верховным судом Украины, если такая жалоба не была подана.

В случае подачи заявления о пересмотре Верховным судом Украины решение Высшего административного суда Украины по вопросам, предусмотренным этой статьей, если оно не отменено, вступает в законную силу после вступления в законную силу решением Верховного суда Украины по результатам такого пересмотра.

Части 1 статьи 236 Кодекса вносятся изменения, согласно которым стороны и другие лица, участвующие в деле, имеют право подать заявление о пересмотре судебных решений:

1) административных судов по административным делам после их пересмотра в кассационном порядке;

2) решений Высшего административного суда Украины по вопросам, предусмотренным статьей 171-1 настоящего Кодекса.