Верховная Рада продолжит работу завтра в 12.00

Заместитель председателя Верховной Рады Руслан Кошулинский объявил народным депутатам в сессионном зале о продолжении работы завтра, в субботу, 15 марта.

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что руководители фракций и групп решили, что теперь работа парламента должна продолжаться в разделе “Разное”, когда обычно депутаты выступают с трибуны на разные темы.

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“Ввиду того, что сейчас чрезвычайно критическая ситуация, и в эти минуты проходит заседание Конституционного суда по оценке деятельности Верховного совета Автономной Республики Крым относительно проведения референдума, мы просим вас, народные депутаты, с учетом того, что наша работа является непрерывной, я напомню, что еще 20 февраля мы приняли решение о проведении непрерывной работы, чтобы мы продолжили нашу работу завтра в 12 часов, и прошу всех народных депутатов не разъезжаться по своим домам, избирательным округам”, - сказал Кошулинский.