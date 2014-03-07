Конституционный Суд начал разбираться с крымским референдумом

В Конституционный Суд поступило представление и.о. Президента Украины, председателя Верховной Рады Александра Турчинова относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) постановления парламента Крыма „О проведение общекрымского референдума“ от 6 марта № 1702-6/14.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Конституционного Суда.

Сейчас осуществляется обработка секретариатом КС соответствующего конституционного представления.

Как сообщал УНИАН, парламент АРК 6 марта принял решение о присоединении Крыма к России и вынес на референдум 16 марта два вопроса: «Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?» и «Вы за восстановление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?».

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6 марта Центральная избирательная комиссия поручила Службе распорядителя Государственного реестра избирателей временно заблокировать доступ к базе данных Госреестра избирателей реестра органам, образуемым в Крыму.