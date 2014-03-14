Тимошенко встретилась в Берлине с Ходорковским
11:47, 14 марта 2014Политика
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Лидер «Батькивщины», экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко встретилась с бывшим российским политзаключенным Михаилом Ходорковским.
Тимошенко встретилась с Ходорковским / REUTERS
Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины», встреча состоялась 13 марта в берлинской клинике "Шарите", где Тимошенко проходит курс лечения после заключения.
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На встрече была обсуждена ситуация, которая сложилась в Украине в связи с российской агрессией, говорится в сообщении.
Тимошенко также поблагодарила российской интеллигенции за поддержку Украины в это драматическое время, добавили в “Батькивщине”.
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