Путин дал оценку ситуации в Украине

Президент России Владимир Путин заявляет, что урегулирование кризиса в Украине возможно «только на основе безусловного учета интересов и волеизъявления многонационального населения всех регионов этой страны».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, об этом он заявил в ходе телефонного разговора с Президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани.

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«По просьбе Хасана Рухани Владимир Путин дал оценку острой ситуации, сложившейся в Украине. Глава Российского государства подчеркнул, в частности, что урегулирование кризиса возможно только на основе безусловного учета интересов и волеизъявления многонационального населения всех регионов этой страны», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о вводе войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу воинских частей, пограничных постов, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

По данным МИД Украины, по состоянию на 10 марта в Крыму находятся 18 тыс. 780 российских военнослужащих. Российскими военнослужащими заблокировано и выведено из строя 40 из 56 объектов Государственной пограничной службы, захвачено 20 объектов и заблокировано 46 объектов государственной инфраструктуры. В частности, захвачено 4 воинских части и заблокировано 37.

Парламент Крыма 6 марта принял решение о присоединении автономии к России и вынес на референдум 16 марта два альтернативных вопроса: Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации? Вы за возобновление действия Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?

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В ЦИК заявляют, что юридической базы для проведения референдума в Крыму нет.

12 марта страны «Большой семерки», Европейский Совет и Европейская Комиссия призвали Россию прекратить поддержку референдума в Крыму.