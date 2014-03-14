Япония обвинила РФ в нарушении устава ООН

Как заявил высокопоставленный японский чиновник, власть изучает различные варианты мер в отношении Москвы "на случай, если будет решено вводить санкции". Газета Nikkei пишет, что планируемые японской стороной меры, судя по всему, будут похожи на те, которые готовы ввести ЕС и США, передает ТСН.

В частности, такое мнение высказал министр иностранных дел Фумио Кишида. При этом во время выступления премьер-министра Японии Синдзо Абэ заявил, что захвата Крыма Россией является нарушением устава Организации Объединенных Наций.

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Ранее издание Bloomberg сообщило, что российские чиновники и олигархи готовятся к введению жестких санкций со стороны Запада за вторжение армии России в Крыму. Так, Кремль начал проводить консультации с российскими миллиардерами и председателями государственных предприятий, чтобы понять, насколько они зависимы от инвестиций из-за рубежа.