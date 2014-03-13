Если референдум в Крыму состоится, против РФ применят санкции - Керри

США и ЕС применят санкции против России, если референдум в Крыму состоится. Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, сообщает ИТАР-ТАСС.

Выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената Конгресса США, он сказал, что "в понедельник будет сделана очень серьезная серия шагов здесь и в Европе", если плебисцит по вопросу о вхождении Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации состоится, как планируется, 16 марта. "Ответ будет дан задолго до" возможного вхождения Крыма в состав России, отметил глава внешнеполитического ведомства США.

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По его словам, администрация США уже подготовила "очень ясный список (имен) тех", против кого она готова применить карательные меры в случае проведения референдума в Крыму.