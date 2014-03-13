Чуркин заявил, что Россия не хочет войны
23:28, 13 марта 2014Политика
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Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил, что русские не хотят войны и не вмешиваются в организацию проведения референдума в Крыму.
Чуркин заявил, что Россия не хочет войны / REUTERS
Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН в четверг вечером.
"Русские не хотят войны. Как уверен, не хотят ее и украинцы. Я хочу особенно подчеркнуть, мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах. Мы не хотим дальнейшего обострения обстановки", - заявил Чуркин.
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"Реализация права на самоопределение в виде отделения от существующего государства - это необычное мероприятие", - отметил он и добавил, что в организацию проведения референдума в Крыму Черноморский флот России "никак не вмешивается".
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