Чуркин заявил, что Россия не хочет войны

Об этом он заявил во время заседания Совбеза ООН в четверг вечером.

"Русские не хотят войны. Как уверен, не хотят ее и украинцы. Я хочу особенно подчеркнуть, мы не видим никаких предпосылок для того, чтобы рассматривать ситуацию в таких терминах. Мы не хотим дальнейшего обострения обстановки", - заявил Чуркин.

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"Реализация права на самоопределение в виде отделения от существующего государства - это необычное мероприятие", - отметил он и добавил, что в организацию проведения референдума в Крыму Черноморский флот России "никак не вмешивается".