Коломойский назвал скопление войск РФ на украинской границе «отвлекающим маневром»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Коломойский сказал сегодня во время встречи с представителями бизнеса в Днепропетровске.

Отвечая на вопрос одного из присутствующих на встрече, Коломойский предположил, что это «некий отвлекающий маневр России».

«Но как будет на самом деле никто не знает. Я, естественно, верю в лучшее и хочу быть оптимистом», - сказал председатель Днепропетровской ОГА.

По его мнению, если занимаются силовыми сценариями, то такие силы действуют руководствуясь от достигнутого и могут отступить, если только «упрутся в стену».

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«Россия столкнулась серьезной международной реакцией на свои действия в Крыму. Остановит ли это ее, мы не знаем», - сказал Коломойский.

По словам Коломойского, проявления сепаратизма в Украине не прошли, несмотря на провокации.

«Народ Украины проявил в целом единство за исключением отдельных маргиналов и заявил, что хочет жить в суверенной Украине»,- подчеркнул он.