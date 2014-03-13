Первый визит Яценюка в качестве премьер-министра Украины в США
15:09, 13 марта 2014Политика
1 0
Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках своего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с Президентом США Бараком Обамой.
Яценюк и Обама обсудили, как Россия нарушает суверенитет Украины
Обама подчеркнул, что США с самого начала кризиса считают вторжение России в Крыму нарушением международного права и международных соглашений, участницей которых является Россия, и нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter