Первый визит Яценюка в качестве премьер-министра Украины в США

15:09, 13 марта 2014
Политика
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Премьер-министр Украины Арсений Яценюк в рамках своего визита в Соединенные Штаты Америки встретился с Президентом США Бараком Обамой.

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Обама подчеркнул, что США с самого начала кризиса считают вторжение России в Крыму нарушением международного права и международных соглашений, участницей которых является Россия, и нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины.

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