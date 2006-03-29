Мэром Львова станет кандидат от Нашей Украины Садовый

После подсчета голосов на 275 участках из 288 лидером мэрской гонки во Львове остается руководитель общественного объединения „Самопомич”, выдвиженец от партии “Народный Союз Наша Украина” Андрей САДОВЫЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время пресс-конференции во Львове председатель Львовской городской избирательной комиссии Олег ЩЕРБАКОВ.

“Андрей САДОВЫЙ набрал 40,82%, или 159,8 тысяч голосов избирателей. На втором месте остается Василий КУЙБИДА – 29,08% (113,8 тыс. голосов), а на третьем – Петр ПИСАРЧУК – 15,3% (60 тыс. голосов). В целом в выборах приняли участие 391 тысяча избирателей из 600 тысяч, проживающих во Львове. Даже если на 15 участках, которые осталось подсчитать, победит Василий КУЙБИДА, то он уже не сможет догнать Андрея САДОВОГО. Официальные данные комиссия планирует обнародовать 31 марта”, - отметил О.ЩЕРБАКОВ.

Вместо этого, в избирательном штабе кандидата на должность городского председателя Львова В.КУЙБИДЫ утверждают, что победа А.САДОВОГО – сомнительная.

Сегодня пресс-центр В.КУЙБИДЫ распространил заявление, в котором отмечается, что “анализ актов, составленных наблюдателями на избирательных участках, позволяет констатировать многочисленные нарушения в процессе волеизъявления жителей Львова в день голосования 26 марта”.

“В первую очередь, речь идет о многочисленных выключениях электроэнергии на избирательных участках. Такие эксцессы зафиксированы по меньшей мере на 20 участках, причем на нескольких из них выключение света происходило несколько раз в день...”, - говорится в заявлении.

В документе отмечается, что “в канун выборов о похожей тактике организации фальсификации выборов писали львовские средства массовой информации, в частности газета “Ратуша” и интернет-издание “Вголос”. Речь шла о совещании в штабе одного из кандидатов на должность городского председателя, которое состоялось 21 марта 2006 года, и в котором приняло участие 35 челвоек. На совещании речь шла о методах фальсификации выборов. “На избирательных участках, – пишет “Ратуша” в номере 14 за 23 – 29 марта, – участники совещания будут в роли наблюдателей. Их задача – уничтожать бюллетени в урнах, а также вбрасывать принесенные с собой бюллетени. Обязательно необходимо сообщить о начале подсчета голосов, а также указать время, когда на участках будет выключена электроэнергия или произойдут другие чрезвычайные события. Участникам этой акции гарантируется полная безопасность”.

Авторы заявления отмечают: “интересным является факт существенного отрыва оппонента от Василия КУЙБИДЫ именно на участках, где замечено выключение электроэнергии. Вместе с тем социологические опросы, проведенные накануне голосования, а также экзит-полы, организованные штабами разных кандидатов, в том числе и О.ГУДЫМОЙ, засвидетельствовали, что львовяне отдают преимущество именно нашему кандидату. Поэтому есть основания сомневаться в достоверности обнародованных результатов”.

“Исходя из изложенных фактов, считаем, что выборы Львовского городского председателя нельзя считать образцом прозрачности и честности. Примененные штабом господина САДОВОГО технологии вызывают серьезное сомнения в беспрекословности его победы”, - информирует избирательный штаб В.КУЙБИДЫ.