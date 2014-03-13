В России есть сценарий, как захватить всю Украину, в том числе Киев - Яценюк

Об этом заявил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время выступления в Атлантическом Совете в Вашингтоне в ходе рабочего визита в США в среду, 12 марта.

«Мы очень ценим поддержку, которую оказывает американский народ, Президент и Правительство США народу Украины», - отметил Арсений Яценюк.

Как отметил Премьер-министр, очень важно, что Европейский Союз и США «говорят в один голос»: «Мы получили очень четкое заявление, что ЕС и США сделают все возможное, чтобы поддержать украинский народ и сохранить Украину».

«Я доволен тем, как США и ЕС помогают нам выйти из кризиса», - добавил Арсений Яценюк.

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Он также напомнил, что Украина уже получила пакет финансовой помощи от западных партнеров: «Он на столе. Мы еще должны заключить соглашение с МВФ, но мы уже получили 1 млрд. долларов в качестве гарантии для стабилизации украинской экономики».

Глава Правительства подчеркнул, что Украина переживает драматические времена: «То, что происходит, было совершенно непредсказуемо для меня и неприемлемо для мира. Без всяких причин наш партнер в прошлом - и я до сих пор убежден, что эта страна может стать партнером в будущем - начал вторжение в Украину, суверенное и независимое государство».

«Мы до сих пор убеждены, что этот военный кризис можно решить дипломатией и политическими механизмами. С течением времени шансы на это не такие большие, как, например, на прошлой неделе. Но эти возможности есть», - подчеркнул он.

По словам Арсения Яценюка, первый сценарий президента РФ Владимира Путина - «завладеть Крымом в той или иной форме»: «Но он может пойти дальше. И в России есть другой сценарий - как захватить всю Украину, в том числе украинскую столицу. Все зависит он персональных его (президента Путина. - ред.) целей».

«Несколько лет назад он (президент Путин. - ред.) сказал, что самая большая катастрофа прошлого столетия - это распад Советского Союза. Я бы сказал, что крупнейшей катастрофой века было бы восстановление Советского Союза», - подчеркнул Арсений Яценюк.