ЕП может одобрить пакет помощи Украине на 11 млрд евро
Европарламент (ЕП) может одобрить предложения Еврокомиссии (ЕК) с предоставления Украине финансовой поддержки
Об этом говорится в проекте резолюции пяти фракций ЕП, голосование по которому пройдет в четверг, сообщает РИА «Новости».
”ЕП приветствует приверженность украинского правительства амбициозному плану реформ, охватывающему политические, экономические и социальные изменения. ЕП приветствует решение Еврокомиссии предоставить Украине краткосрочную и среднесрочную финансовую помощь и пакет поддержки в сумме 11 миллиардов евро”, - говорится в документе.
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Как известно, Саммит глав государств ЕС на прошлой неделе поддержал предложения ЕК о помощи Украине в 11 миллиардов евро.
Ранее ЕК отмечала необходимость согласования параметров пакета помощи Европарламентом. В проекте резолюции не уточняется, потребуется ли еще одобрение статей пакета со стороны ЕП.