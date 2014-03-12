Парубий: Число беженцев из Крыма будет расти

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Андрей Парубий отмечает рост количества беженцев из Крыма на материковую часть Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время брифинга.

"На сегодняшний день мы можем их называть уже беженцами, которые покидают Крым", - сказал Парубий.

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По его словам, таких людей зафиксировано уже 399, в том числе около 100 – крымских татар.

Как сказал секретарь СНБО, Украина обеспечивает защиту конституционных прав этих граждан.

При этом Парубий допустил, что число беженцев будет расти.