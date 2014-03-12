В Одессе генеральное консульство РФ забросали лапшой

В Одессе активисты развесили на заборе Генерального консульства РФ в Одессе облитую кетчупом лапшу, как символ распространения неправдивой информации российскими СМИ.

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 активистов местного Евромайдана пришли к зданию Генконсульства, расположенном на Гагаринском плато.

На металлической ограде консульства участники акции повесили большой плакат. На нем изображены бывший президент Украины Виктор Янукович и президент РФ Владимир Путин, оба – в военной форме, которую носили фашисты во времена Второй мировой войны, у обоих нарисована кровь на руках и губах. Они изображены на фоне нескольких куч лапши, а над ними надпись – «Лапша по-путински. Сыты по горло». Также участники акции развесили он ограде длинную лапшу, и залили ее кетчупом.

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Как пояснили УНИАН в пресс-службе «Евромайдан-Одессе», «лапша означает обман, кетчуп – кровь». «Мы хотели передать в Генконсульство письмо, но к нам никто не вышел», - сказали в пресс-службе.

В письме, предоставленном пресс-службой, говорится: «Мы, одесситы, сегодня очень хотели с вами отобедать. А вы нас в очередной раз не пустили. А мы ведь с миром к вам приходим вот уже в который раз – и без «зеленых человечков»! Мы специально сегодня принесли вам лапшу – не ту, которую вы вешаете на уши своим гражданам и всем русскоязычным - вот уже скоро четыре месяца подряд. А настоящую. Вкусную. Готовую. Уже с кетчупом».

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В письме также сказано: «Уважаемые россияне! Хватит лить на нас грязь – что мы «бандеровцы» и «фашисты», что грабим людей на улицах, а наши лучшие парни учились держать дубинки в западных спецшколах. Этому никто не верит ни в Европе, ни в странах СНГ, ни в мире. Только необразованные и малоинтеллектуальные люди могут поверить в этот бред, который вы несете в своих многочисленных СМИ. Неделю назад вы заявили, что Путин прервал дипломатические отношения с Украиной. Что же тогда у нас в Одессе на Гагаринском плато до сих пор делает Генеральное консульство Российской Федерации? Господа, идите прочь с нашей земли!... Да, это наша страна, мы тут родились и выросли, и будем защищать Украину до конца. Да, мы считаем россиян оккупантами. Убирайте по-хорошему, забирайте свою лапшу».

В это же время возле консульства находилось около 10 пожилых женщин, которые жаловались, что из-за митингующих не могут попасть в Генконсульство. Они называли разные причины своего прихода, например, поездка к сыну.

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В пресс-службе Евромайдана считают, что эти женщины являются представителями пророссийских организаций, которые специально организовали приход женщин к началу акции Евромайдана, которая анонсировалась заранее.

«Мы не удивимся, если сегодня-завтра некоторые телеканалы покажут, какие мы не культурные и из-за нас бедные женщины не могут уехать в Москву. У нас очень сложная ситуация. Например, сегодня мы пошли в мэрию, чтобы передать письмо с просьбой о выделении помещения для работы Народной рады. С аналогичным обращением пошли на улицу Ланжероновскую – в управление молодежной политики горсовета. И там столкнулись с людьми, говорящими с характерным российским акцентом», - рассказали в пресс-службе.

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В ней также добавили, что один из «россиян, носивший солнцезащитные очки, называл их «майданутыми», сел в белый джип с российскими госномерами и уехал». «Мы уже обратились в милицию и СБУ с соответствующими заявлениями. Происходит что-то странное…», - сообщают в пресс-службе.