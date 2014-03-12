Лия Ахеджакова обещает никогда не предавать Украину

Об этом она сказала в интервью Радио Свобода.

По ее словам, она порой боится обсуждать украинский кризис с друзьями, чтобы не поссориться и не "остаться врагами на всю жизнь":

"Люди очень яростно воспринимают и ту, и другую сторону. Нас Севастополь расколол. Мы, актеры – для нас это как бы одно пространство – Украина и Россия, Крым. И я там провела столько спектаклей, и во Львове была, и отдыхала в Трускавце, и в Севастополе была", - рассказала актриса.

Для нее Украина, где родилась Ахеджакова - "такая же Родина, как и Россия".

"Пусть оскорбляют, пусть кидают в меня камни, но я лично Украину не предам! Ни под каким видом, даже если меня будут так жестоко оскорблять и унижать", - заявила она.

Читайте такжеДеятели культуры РФ поддержали политику Путина по Украине и КрымуПо ее мнению, общественная обстановка в России сейчас напоминает худшие времена советских репрессий.

"Мне кажется, мы скатились уже к тому периоду Советского Союза, когда я была маленьким ребенком и ничего не понимала. Я только уже потом постфактум узнавала такие страшные вещи, которые творились. Мне кажется, мы ниже скатились, чем в те времена, когда я была сознательным человеком и понимала, что в лагерях гниют лучшие люди, убиты поэты, писатели, артисты и режиссеры и просто честные люди. Мы это узнавали и становились врагами режима, причем тайными. Ведь нельзя было ничего сказать. Надо было Солженицына прочитать под подушкой за одну ночь и передать товарищу. И сейчас наступили времена, когда надо помалкивать, когда опять на сценах театров появились тексты, камуфлирующие оппозиционные смыслы, снова метафоры и иносказания, встречающие и аплодисменты в зале, и демонстративный уход из зала трусов", – заявила Лия Ахеджакова.

Напомним, более ста деятелей российской культуры подписали обращение к Путину, выражающее поддержку его позиции касательно Украины, фактически поддержав аннексию Крыма, оккупацию его российскими войсками и войну между Украиной и Россией, которую постоянно пытаются спровоцировать российские солдаты в Крыму.