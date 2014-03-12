Франция не признает "независимости" Крыма

Власти страны назвала решение абсолютно нелегитимным и таким, что противоречит украинскому и международному праву, сообщает ТСН.

"Это решение абсолютно нелегитимное - так же, как и решение о проведении референдума 16 марта. Оно противоречит украинской конституции и международному праву", - сказал журналистам представитель французского МИД.

Также там считают, что единственное законное голосования в Украине - это президентские выборы, назначенные на 25 мая.