Франция не признает "независимости" Крыма

08:27, 12 марта 2014
Политика
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Власти Франции не признают решение Верховной рады Крыма о "провозглашении независимости".

Франция / france-ai.ru

Власти страны назвала решение абсолютно нелегитимным и таким, что противоречит украинскому и международному праву, сообщает ТСН.

"Это решение абсолютно нелегитимное - так же, как и решение о проведении референдума 16 марта. Оно противоречит украинской конституции и международному праву", - сказал журналистам представитель французского МИД.

Также там считают, что единственное законное голосования в Украине - это президентские выборы, назначенные на 25 мая. 

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