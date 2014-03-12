Франция не признает "независимости" Крыма
08:27, 12 марта 2014Политика
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Власти Франции не признают решение Верховной рады Крыма о "провозглашении независимости".
Франция не признает абсолютно нелегитимному решение о "независимости" Крыма
/ france-ai.ru
Власти страны назвала решение абсолютно нелегитимным и таким, что противоречит украинскому и международному праву, сообщает ТСН.
"Это решение абсолютно нелегитимное - так же, как и решение о проведении референдума 16 марта. Оно противоречит украинской конституции и международному праву", - сказал журналистам представитель французского МИД.
Также там считают, что единственное законное голосования в Украине - это президентские выборы, назначенные на 25 мая.
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