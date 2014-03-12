Крым может превратиться во вторую Абхазию - Немцов

Такое предположение высказал в программе "Свобода слова" российский оппозиционер Борис Немцов, пишет ТВі.

"По наиболее пессимистическому сценарию, Крым может превратиться в Приднестровье, Южную Осетию, Абхазию или Нагорный Карабах... После аннексии это будет непризнанная республика с полукриминальным управлением, в которую не захотят ехать люди. А мы понимаем, что Крым без туризма жить не может", – сказал политик.

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Немцов также отметил, что президент РФ Владимир Путин грубо нарушил два фундаментальных договора с Украиной.

"Первый – о безъядерном статусе Украины, который был подписан в 1994 году. И второй договор, подписанный в 1997 году, – "О дружбе, сотрудничестве и партнерстве России и Украины", в котором говорится о том, что Россия обязуется не применять силу и даже угрозу силы по отношению к Украине. Если Путин аннексирует территорию Крыма, то это будет случай в истории человечества, которого не было после Второй мировой войны", – подчеркнул оппозиционер.