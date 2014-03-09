В Кировограде прошло шествие за территориальную целостность Украины

В Кировограде состоялось шествие в поддержку территориальной целостности Украины и мира.

Как передает корреспондент УНИАН, о проведении акции участники договорились через социальные сети.

Люди начали сходиться к 10.00 на площадь Героев Майдана. Большинство участников акции - молодые люди, которые держали в руках государственные флаги Украины. Символики политических сил вообще не было.

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Около 100 человек, взявшись за руки, прошли вдоль дороги к памятнику Ангелу-хранителю Украины. В ходе шествия участники акции выкрикивали лозунги: «Украина превыше всего!», «Мы за мир!», «Кировоград, вставай!», «Кто за мир - присоединяйся к нам!».

По дороге к шествию присоединялись прохожие, в поддержку участников акции водители проезжавших мимо автомобилей подавали звуковые сигналы.

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Дойдя до памятника, кировоградцы стали в круг и спели Государственный Гимн Украины.

Организаторы призвали людей не расходиться и принять участие в Вече, запланированном на 12.00 на площади Героев Майдана.