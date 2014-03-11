Янукович называет помощь США Украине незаконной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в Ростове-на-Дону.

«Я обращаюсь к международному сообществу - никто не имеет права и не должен поощрять разбой и поддерживать антиконституционный перевороты», - заявил Янукович.

Он напомнил, что правительство США планирует выделить Украине 1 млрд доларов. Называя новую украинскую власть «бандитским режимом», Янукович требует не выделять эти деньги, ссылаясь на американское законодательство, запрещающее поддерживать незаконно избранное правительство.

«Я намерен обратиться в Конгресс, Сенат и Верховный суд США с настоятельным предложением дать правовую оценку действиям правительства этой страны. Вы не имеете права, по вашим собственным законам, выделять деньги бандитам», - заявил экс-президент.