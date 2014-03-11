СМИ: В Крыму созывают тайную сессию Рады
Спикер Верховной Рады Крыма Владимир Константинов созывает депутатов на внеочередное заседание крымского парламента.
Об этом «Центру журналистских расследований» сообщил источник.
По его словам, повестка дня держится в тайне, организация заседания снова проходит с грубейшими нарушениями регламента.
Прессу на заседание не допускают
Как сообщалось, 27 февраля на сессию в захваченную Верховную Раду Крыма, где депутаты проголосовали за государственную самостоятельность АРК и отправили в отставку правительство во главе с Анатолием Могилевым,пустили только российских журналистов. С тех пор для большинства СМИ заседания ВР АРК — недоступны. Заседания собираются в ручном режиме — обзвоном «нужных» депутатов
Кроме того, Депутаты ВР АРК угрожают заблокировать работу неугодных СМИ, которые, якобы «искажают реальную обстановку» в автономии.