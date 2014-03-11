СМИ: В Крыму созывают тайную сессию Рады

Об этом «Центру журналистских расследований» сообщил источник.

По его словам, повестка дня держится в тайне, организация заседания снова проходит с грубейшими нарушениями регламента.

Прессу на заседание не допускают

Как сообщалось, 27 февраля на сессию в захваченную Верховную Раду Крыма, где депутаты проголосовали за государственную самостоятельность АРК и отправили в отставку правительство во главе с Анатолием Могилевым,пустили только российских журналистов. С тех пор для большинства СМИ заседания ВР АРК — недоступны. Заседания собираются в ручном режиме — обзвоном «нужных» депутатов

Кроме того, Депутаты ВР АРК угрожают заблокировать работу неугодных СМИ, которые, якобы «искажают реальную обстановку» в автономии.