Аксенов планирует национализировать флот ВМС Украины и "Черноморнефтегаз"
00:23, 11 марта 2014Политика
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Власти Крыма планируют национализировать флот ВМС Украины, "Черноморнефтегаз", а также ряд гособъектов недропользования.
Аксенов планирует национализировать флот ВМС Украины и "Черноморнефтегаз"
Об этом в интервью ИТАР-ТАСС заявил самопровозглашенный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов.
"Украинский флот в Севастополе будет национализирован весь в полном объеме. Их корабли мы не собираемся никуда выпускать. Мы и флоту "Черноморнефтегаза" закрыли выход", - заявил Аксенов.
Также он сообщил, что это еще пока не полный список объектов национализации и он будет уточняться.
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"Будет принято решение по солнечным электростанциям. Они будут переданы на баланс Автономной Республики Крым", - отметил он.
При этом Аксенов заверил, что национализация не коснется частных объектов.
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