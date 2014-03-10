Решение Венецианской комиссии по вопросу Крыма огласят в эту пятницу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Арсений Яценюк заявил в ходе встречи с генеральным секретарем Совета Европы Торбйорном Ягландом.

«Венецианская комиссия как независимый орган обнародует свои выводы по так называемому референдуму, который будет проводиться в Автономной Республики Крым, в пятницу», - сказал он.

«Я убежден, что результаты референдума будут признаны только Северной Кореей и, возможно, Сирией», - отметил Яценюк.

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Он обратился к правительству РФ с требованием «немедленно отменить референдум в Автономной Республике Крым, которая является неотъемлемой частью Украины».

«Все разговоры о том, что референдум проводит крымская власть, это ложь. Нет никакой легитимной крымской власти. Есть группа преступников, которые захватили власть в Крыму под прикрытием 18 тыс. российских военнослужащих», - заявил Яценюк.

Он возложил персональную ответственность за все происходящее в Крыму на руководство РФ и обратил внимание на то, что «российская военщина» блокирует перемещение международных наблюдателей по территории полуострова.