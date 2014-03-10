Вопрос создания широкой коалиции с участием ПР не обсуждается - Кличко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сказал лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко.

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«Вопрос широкой коалиции с участием Партии регионов на сегодняшний день не обсуждается»,- сказал Кличко.

Одновременно он отметил, что в коалицию могут войти отдельные группы народных депутатов, которые вышли из фракции Партии регионов.

«Одно знаю, что представители, которые были в Партии регионов в прошлом, сейчас вышли и сформировали отдельные группы, которые могут также участвовать и присоединяться к коалиции», - сказал Кличко.