Вопрос создания широкой коалиции с участием ПР не обсуждается - Кличко
12:40, 10 марта 2014Политика
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Вопрос создания широкой коалиции с участием Партии регионов не обсуждается.
Кличко говорит, что вопрос создания широкой коалиции не обсуждается
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове сказал лидер фракции «УДАР» Виталий Кличко.
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«Вопрос широкой коалиции с участием Партии регионов на сегодняшний день не обсуждается»,- сказал Кличко.
Одновременно он отметил, что в коалицию могут войти отдельные группы народных депутатов, которые вышли из фракции Партии регионов.
«Одно знаю, что представители, которые были в Партии регионов в прошлом, сейчас вышли и сформировали отдельные группы, которые могут также участвовать и присоединяться к коалиции», - сказал Кличко.
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