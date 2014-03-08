МИД призывает военных Украины не поддаваться на провокации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица сегодня на пресс-конференции в Киеве.

“Мы призываем их сохранять выдержку и спокойствие и не поддаваться на провокации”, - сказал Дещица.

“Мы горды, что у нас такое войско, что у нас такой флот, что у нас такие солдаты, моряки, которые имеют то, чего нельзя преодолеть оружием - это достоинство, честь и вера в свою победу, и им аплодирует за это весь мир”, - подчеркнул Дещица.

По его словам, этот дух украинских Вооруженных сил и является основным оружием, которым можно побороть агрессию.

Отвечая на вопрос, какая разница между конфликтом в Крыму и конфликтом в Приднестровье и Южной Осетии, Дещица отметил, что сценарий примерно такой же, но реакция на него другая. “Если в случае Южной Осетии и Абхазии принятие документа состоялось тогда, когда были жертвы и танки стояли у Тбилиси, то такую группу (для переговоров) мы обсуждаем уже сейчас, чтобы не допустить подобного рода агрессии”, - сказал он.

По словам Дещицы, учитывая опыт этих стран, Украина призывает не вестись на провокации российской стороны. “Для нас важно сохранить спокойствие и выдержку”, - добавил он.

Он отметил, что на данном этапе Украина имеет поддержку международного сообщества и ключевых игроков на международной арене, чего не было в 2008 году.