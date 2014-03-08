Пан Ги Мун: Референдум в Крыму - тревожное развитие ситуации

Об этом заявил пресс-секретарь ООН, сообщает Радио Свобода

"Генеральный секретарь ООН призывает украинские власти, в том числе, власти Крыма проявить спокойствие в подходе к этому вопросу", - заявил он.

По словам представителя генерального секретаря ООН, решения такого масштаба не должны приниматься "в пылу страстей". "Референдумы обычно проводятся по четким правилам, базирующимся на конституционных нормах", - заявил пресс-секретарь.

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Между тем, постоянный представитель Украины в ООН Юрий Сергеев заявил в интервью агентству Associated Press о том, что Киев может обратиться в Генеральную Ассамблею ООН с просьбой рассмотреть ситуацию вокруг Украины, если Совет Безопасности ООН, в котором Россия обладает правом вето не сможет отреагировать на захват Москвой Крыма.