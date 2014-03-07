СБУ открыла производство по факту решения совета Севастополя о присоединении к РФ

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, которая осуществляет процессуальное руководство в этом уголовном производстве.

Так, производство открыто по факту совершения уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, то есть умышленные действия, совершенные с целью изменения границ территории Украины).

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Как подчеркнули в ГПУ, досудебное расследование в рамках указанного производства было начато в связи с тем, что депутаты Севастопольского городского совета в нарушение требований Конституции Украины, действуя умышленно, по предварительному сговору группой лиц, приняли на внеочередной сессии решение о входе города Севастополя в состав Российской Федерации как ее субъекта. Целью вышеуказанного решения является изменение границ территории Украины.

В первую очередь вышеупомянутое незаконное решение противоречит ст. 73 Конституции Украины, которая четко определяет: вопрос об изменении территории Украины решается исключительно на всеукраинском референдуме, отметили в Генпрокуратуре, добавив, что досудебное расследование продолжается.