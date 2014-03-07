Польша не ожидает наплыва беженцев из Украины

Об этом сказал министр внутренних дел Польши Бартоломей Сенкевич, который сегодня посещал приграничные с Украиной регионы для проверки готовности служб на случай обострения ситуации, сообщает пресс-служба МВД.

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"Все, что до сих пор имело место на польской границе, в том числе на польско-украинской границе, не свидетельствует о том, что Польше грозит массовый наплыв беженцев", - сказал министр.

"У меня впечатление, что ситуация в Украине, скорее всего, будет успокаиваться, независимо от кризиса, который имеет место в Крыму", - отметил Сенкевич.

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По данным пресс-службы, с начала года заявки на получение убежища в Польше подали 76 граждан Украины.

По информации польской Администрации по вопросам иностранцев, в прошлом году такие заявки подали 50 украинцев (в 2012 году - около 70).

Информационное агентство РАР сообщает, что польские власти подготовили 5 тыс. мест, в частности в санаториях и школах в приграничных с Украиной регионах, которые можно было бы использовать для приема украинских беженцев.

В то же время Сенкевич, на которого также ссылается агентство, отмечает, что сейчас нет надобности в их использовании, поскольку Польша не фиксирует никакого наплыва людей на границе с Украиной.

Как сообщал УНИАН, более чем 500-километровой границы Польши с Украиной является наибольшим участком восточной границы Европейского Союза.

В 2013 году польско-украинскую границу пересекли почти 17 млн. лиц и 6 млн. автомобилей (более 40% всего движения в наземных пунктах пропуска на восточной границе Польши).

Украинцы являются самой многочисленной группой среди всех иностранцев, которые живут, работают и учатся в Польше, а также получают больше всего польских виз: более 700 тыс. в 2013 году.