Донецкий губернатор намерен повысить роль СМИ в регионе

Председатель Донецкой областной государственной администрации Сергей Тарута намерен в течение ближайших двух месяцев повысить роль средств массовой информации в регионе.

Как сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации, об этом он заявил вчера на встрече с главами внешнеполитических ведомств Дании и Швеции (министрами иностранных дел Швеции Карлом Бильдтом и Дании – Мартином Лидегором).

Читайте такжеДонецкий губернатор считает, что Путин провоцирует в Украине конфликт, чтобы стать "миротворцем"

Тарута считает, что средства массовой информации смогут быстро обличать все проблемы региона. Говоря о сегодняшнем дне, он констатировал, что «у нас многочисленные статьи о коррупции, но они не находят реакции». Губернатор убежден, что каждое подобное сообщение в прессе должно быть сигналом для правоохранителей.

«Я хочу, чтобы в течение двух месяцев в области была установлена «четвертая власть», - заявил Тарута. При этом он подчеркнул, что и средства массовой информации должны быть ответственными и, таким образом, смогут помочь власти навести порядок.