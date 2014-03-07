Янукович лежит с инфарктом, состояние тяжелое - российские СМИ

Об этом пишут российские СМИ.

Как отмечает газета "Московский комсомолец", ссылаясь на свой источник, Януковича в тяжелом состоянии госпитализирован в одно из медицинских учреждений Москвы.

По данным газеты, экс-президента госпитализировали с подозрением на инфаркт.

Читайте такжеУНИАН обратился к российской стороне за доказательствами того, что Янукович жив

"Состояние его здоровья оценивается как "тяжелое". Официального подтверждения информации пока нет", - сообщает издание.

Как сообщалось ранее, журналисты начали искать доказательства того, жив ли еще Виктор Янукович, поскольку источники информагентства УНИАН сообщают, что экс-президента Украины уже нет среди живых.

Как известно, в последний раз Януковича живого видели 28 февраля 2014 года во время его пресс-конференции в Ростове-на-Дону в выставочном центре "Вертолэкспо".

После этого его однопартийцы и люди из его окружения в Украине не подтверждали, что он выходил на связь. А слухи о смерти Януковича в последнее время появлялись не менее 3 раз и активно распространялись в интернете.