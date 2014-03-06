Самопровозглашенное руководство АРК обещает крымским татарам равенство

Заместитель председателя нелегитимного Совета Министров Крыма Руслан Темиргалиев обещает крымским татарам равноправие в случае присоединения Крыма к России, пишет Украинская правда.

"Относительно позиции крымских татар, в данный момент идет переговорный процесс, я пока не хочу комментировать, вчера президент республики Татарстан озвучил лидерам Меджлиса предложение", - заявил он.

"Я более, чем уверен, у лидеров крымских татар хватит мудрости сохранить межнациональный мир и согласие. Более того, сегодня новая крымская власть готова взять на себя обязательства перед крымскими татарами включения соответствующих пунктов в разделы новой Конституции Крыма, как части РФ", - сказал он.

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"В ней будут учтены права и свободы крымских татар. Крымским татарам будет гарантировано участие в принятии решений на всех управленческих уровнях, более того, крымское правительство берет на себя обязательства по финансированию важнейших проблем, связанных с обустройством и размещением крымских татар на территории полуострова", - добавил Темиргалиев.

Как известно, крымские татары категорически выступают против присоединения Крыма к России.

После возвращения крымских татар в Крым, между ними и русскими случаются стычки из-за земельного вопроса.

В октябре 2013 года были сожжены несколько мечетей.