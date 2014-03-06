Потеря части территории Украины приведет к ядерной гонке в мире - политолог

Потеря Украиной части своих территорий приведет к гонке ядерного вооружения в мире.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал директор Международного института демократий Сергей Таран сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Вопрос территориальной целостности Украины – это вопрос глобальной безопасности. Если Украина лишится части своей территории, невзирая на гарантии тех стран, которые буквально вчера их подтвердили в обмен на отказ Украины от ядерного оружия, – это будет означать, что Северной Корее, Ирану можно разрабатывать ядерное оружие, также Индии, Пакистану нужна разработка ядерного оружия, и список можно очень долго продолжать. Тогда во что превратится мир, когда начнется гонка ядерного вооружения? Это абсолютно реальные перспективы», - убежден эксперт.

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Также Таран считает, что для США конфликт России с Украиной представляет серьезный вызов, и именно поднятие вопроса о военном вмешательстве со стороны США уже о многом свидетельствует.

«В условиях глобальной гонки ядерного вооружения, о каком глобальном доминировании Запада может идти речь. Поэтому здесь вопрос совсем не в Украине. Для США это серьезный вызов, потому они, очевидно, будут вмешиваться в этот конфликт. Будет ли военное вмешательство со стороны США – это вопрос, но сам факт постановки этого вопроса уже о много говорит, потому что раньше даже никто не мог представить, что США даже теоретически будут рассматривать такую возможность», - сказал эксперт.