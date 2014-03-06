В трех воинских частях на западе Крыма сняли блокаду

Об этом УНИАН сообщил начальник крымского медиа-центра Министерства обороны Украины Владислав Селезнев.

Он также сообщил, что российские военные, покидая озеро Донузлав на западе Крыма, подорвали старый корабль "Очаков", заблокировав тем самым выход из бухты для украинских кораблей.

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"Предполагаю, что ночная активность "зеленых человечков" связана с прибытием в Крым международных наблюдателей", - отмечает Селезнев.

Он заявил также, что "часть зеленых человечков" покинула свои позиции на аэродроме Бельбек.

"Там остались порядка двух десятков автоматчиков в военной форме, которые несут службу на украинской авиабазе, но в списках ВС Украины не значатся", - говорит Селезнев.

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"В Бахчисарае следом за "зеленым человечками" с осады нашей воинской части снялись и активисты", - отмечает начальник медиа-центра.

При этом, по информации источника УНИАН, российские военные продолжают блокировать отдельные батальоны морской пехоты в Керчи и Феодосии, а также 36-тую отдельную бригаду в Перевальном Симферопольского района.

При этом батальон морской пехоты в Феодосии блокируется не только подготовленными на местности блокпостами, а еще и 9-ю БТРами морской пехоты ЧФ РФ.

Как сообщал УНИАН, 5 марта поздно вечером в Перевальном 39 автомобилей с российскими военными покинули территорию возле украинской 36-той отдельную военной бригады. Но через час техника и солдаты вернулись.

Также 5 марта в 23.00 в гарнизоне «Донузлав» (поселок Новоозерное) начали покидать блокпосты военнослужащие без знаков различия.

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Затем, примерно в 23.30, снялись с якорей и ушли в неизвестном направлении корабли ЧФ РФ (среди них ракетный крейсер «Москва»), своим присутствием несколько дней блокировавшие выход из озера украинским кораблям.

Уходя российские военные затопили ранее списанный большой противолодочный корабль «Очаков» у входа в озеро Донузлав, преградив выход в море кораблям Южной военно-морской базы ВМС Украины.