МВД упростило процедуру регистрации местожительства младенцев

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной миграционной службы Украины, теперь родителям не нужно отдельно регистрировать новорожденных детей. Данные о местожительстве ребенка для регистрации миграционной службе предоставляет орган социальной защиты, в котором оформляется соответствующая социальная помощь.

Читайте такжеЛишь 10% младенцев рождаются точно в срок

Упрощение процедуры регистрации местожительства ребенка предусмотрено приказом МВД Украины от 21 января 2014 №43, который вступил в силу на днях.

В соответствии с приказом, органы социальной защиты предоставляют подразделениям миграционной службы данные о месте проживания, которые указал законный представитель новорожденного ребенка в заявлении о назначении помощи при рождении ребенка.

Ранее регистрация местожительства ребенка была обязательным условием при обращении в органы соцзащиты, следовательно нововведение сэкономит родителям время на посещение подразделения миграционной службы для осуществления такой регистрации и получения справки.

В случае, если родители ребенка проживают по разным адресам, при обращении в органы соцзащиты необходимо будет отдельно отметить, что местожительство ребенка согласовано обоими родителями.

Если во время обработки данных миграционной службой будет установлено, что местожительство одного из родителей ребенка или его законного представителя не зарегистрировано или в регистрации местожительства ребенка отказано, об этом немедленно будет поставлен в известность орган социальной защиты населения.