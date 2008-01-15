Ехануров будет водить кабминовцев от НУ-НС на ковер к Ющенко и Балоге

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО требует от членов правительства - представителей блока «Наша Украина – Народная самооборона» согласованной работы с Секретариатом Президента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом В.ЮЩЕНКО заявил во время встречи с депутатами блока НУ-НС и членами Кабинета министров Украины, которые назначены по предложению блока. Во встрече также приняли участие председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК и глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА.

Президент предложил детальный механизм координации работы Секретариата и представителей НУ-НС в исполнительной власти.

«У меня есть предложение, чтобы такие встречи, как сегодня, стали для нас традицией и проходили еженедельно», - сказал Президент.

По предложению В.ЮЩЕНКО, местом для проведения таких встреч станет Секретариат Президента Украины. Отвечать за координацию таких встреч будет министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ.

В.ЮЩЕНКО также призвал фракцию демонстрировать консолидированную позицию по всем вопросам.

«Ноль цена будет фракции, если она не будет монолитной», - заявил Президент. Он выдвинул требование к фракции выработать механизм принятия согласованных решений внутри фракции и обеспечения их воплощения в правительственных структурах.

Глава государства поставил перед фракцией и ее представителями в правительстве ряд первоочередных задач, которые должны стать приоритетами в их работе. Первой среди таких задач является доработка бюджета на текущий год, а также поддержка здорового макроэкономического климата, который должен, среди прочего, закладывать рост валового внутреннего продукта до 7-8% по итогам года.

Президент также указал на ответственность министров от НУ-НС за своевременное проведение подготовительных мероприятий к Евро-2012.

«На нас, по сути, прямая ответственность - быть этому проекту или не быть», - предупредил Президент.

Он также поставил перед фракцией и членами правительства ряд приоритетов в социальной, культурной и информационной политике.