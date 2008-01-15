В Крыму придумали, как дискредитировать Тимошенко?

Крымская организация Блока Юлии Тимошенко расценивает практику резкого увеличения цен на тарифы ЖКХ в Крыму как очередную попытку дискредитировать работу правительства Юлии ТИМОШЕНКО в глазах крымчан.

Об этом заявил депутат Верховной Рады АРК от БЮТ Юрий МОГАРИЧЕВ, комментируя повышение тарифов на услуги ЖКХ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КРПО ВО «Батьківщина», Ю.МОГАРИЧЕВ считает, что «повышение цен на водоснабжение в Симферополе и в целом эпидемия с повышением тарифов на услуги ЖКХ, которая сегодня происходит в Крыму - есть ничто иное, как целенаправленная акция крымских властей по дискредитации работы правительства Юлии ТИМОШЕНКО».

Комментируя повышение тарифов на ЖКХ, Ю.МОГАРИЧЕВ отметил, что «эту попытку предпринимают местные власти, которые сегодня в основном представляют Партию регионов». По мнению депутата, «такие действия ничто иное, как реакция на социальные инициативы, которые предпринимаются и реализовываются правительством ТИМОШЕНКО и которые приводят к тому, что население начинает верить и поддерживать новое украинское правительство».

По словам Ю.МОГАРИЧЕВА, сегодня местная власть пытается связать рост тарифов на услуги ЖКХ с инфляцией, которая якобы стала следствием деятельности правительства Ю.ТИМОШЕНКО. При этом рост тарифов на услуги ЖКХ местные власти также связывают с непродуманным повышением социальных выплат и возвратом вкладов Сбербанка СССР правительством Ю.ТИМОШЕНКО, что является открытой попыткой массового обмана общественности автономии.

Ю.МОГАРИЧЕВ усматривает в резком повышении цен на тарифы, помимо дискредитации деятельности правительства Украины, также «попытку набить собственные карманы». Как подсчитали эксперты Крымской организации БЮТ, предлагаемое повышение тарифов на ЖКХ является сегодня экономически необоснованным и носит политический характер.