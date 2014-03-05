ОБСЕ может уже в среду отправить в Крым военных наблюдателей

Об этом сообщил постоянный представитель США при ОБСЕ Дэниэл Байер.

По словам Байера, во вторник организация приняла решение направить в Украину группу наблюдателей, которые, в частности, посетят Автономную республику Крым, пишет РИА Новости.

Заместитель назначенного Верховной Радой и.о. главы МИД Украины Андрей Олефиров во вторник обсудил со спецпредставителем ОБСЕ по Украине Тимом Гульдиманном ситуацию в Автономной республике Крым.

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Как сообщил украинский МИД, в ходе встречи состоялся обмен мнениями по привлечению институтов ОБСЕ к решению нынешней ситуации в АР Крым.

Украинская сторона выразила поддержку инициативе в рамках ОБСЕ по созданию мониторинговой миссии ОБСЕ.