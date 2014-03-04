Турчинов объявил, что Власенко снова стал депутатом и напомнил про "вакантное место" Яценюка

Как передает корреспондент УНИАН, по словам Турчинова, в соответствии с постановлением Высшего административного суда Украины от 28 февраля, Власенко является народным депутатом.

Турчинов добавил, что среди депутатов есть «вакантное место», ведь свои депутатские полномочия досрочно сложил председатель фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк, который стал премьер-министром.

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Как сообщал УНИАН, 6 марта 2013 года Высший административный суд Украины досрочно прекратил полномочия народного депутата от “Батькивщины” Власенко. Суд принял такое решение по иску тогдашнего председателя Верховной Рады Владимира Рыбака. Свой иск спикер аргументировал совмещением Власенко депутатских полномочий и адвокатской деятельности.