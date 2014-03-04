Китай поддерживает принцип невмешательства во внутренние дела - посол в ООН

Как сообщает Эспрессо ТВ, представительница КНР заявила следующее: "Мы осуждаем недавние насильственные действия в Украине и призываем все стороны мирным образом выяснять свои отношения и сознательно обеспечивать сохранность прав всех групп. Китай поддерживает принцип невмешательства во внутренние дела. Мы уважаем территориальную целостность и независимость Украины. Мы пристально наблюдали за развитием событий. Теперь надо найти основания для урегулирования ситуации ради возвращения к миру и спокойствию в регионе".

Ранее сообщалось, что представитель США назвал аргументы России о вводе войск в Украину придуманными.