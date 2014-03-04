Обама призвал Конгресс одобрить помощь Украине
00:14, 04 марта 2014Политика
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Конгресс США должен оперативно принять меры помощи Украине, заявил сегодня президент США Барак Обама.
Конгресс США на Капитолийском холме в Вашингтоне / ru.wikipedia.org
«Надеюсь, что это произойдет в первоочередном порядке. В этом вопросе не должно быть партийного противостояния», - сказал Обама, сообщает РИА «Новости».
По его словам, в Украине необходимы международные наблюдатели и посредники.
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«Мы должны суметь снизить напряженность», - заявил президент США.
Обама отметил, что США «готовы изучить серию экономических и дипломатических мер, которые изолируют Россию и окажут негативное влияние на ее экономику и положение в мире, если Россия продолжит движение в той же траектории».
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