Обама призвал Конгресс одобрить помощь Украине

«Надеюсь, что это произойдет в первоочередном порядке. В этом вопросе не должно быть партийного противостояния», - сказал Обама, сообщает РИА «Новости».

По его словам, в Украине необходимы международные наблюдатели и посредники.

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«Мы должны суметь снизить напряженность», - заявил президент США.

Обама отметил, что США «готовы изучить серию экономических и дипломатических мер, которые изолируют Россию и окажут негативное влияние на ее экономику и положение в мире, если Россия продолжит движение в той же траектории».