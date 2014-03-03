Украина усилила контроль на границе с Россией

В пунктах пропуска для автомобильного сообщения и местных пунктах пропуска с целью недопущения въезда в Украину с территории России организованных групп, отдельных лиц, которые могут принимать участие в мероприятиях экстремистского характера на территории Украины, проводится усиленный пограничный контроль и соответствующие мероприятия.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, во время проверки документов у всех граждан РФ пограничники проводят опрос о цели запланированного пребывания в Украине. Все автотранспортные средства, которые въезжают в Украину, подвергаются углубленному досмотру с привлечением служебных собак и необходимых технических средств пограничного контроля.

Такие же мероприятия проводятся в железнодорожных пунктах пропуска. Осуществляется опрос участников международного движения и поездных бригад о категории лиц, которые возможно следуют для участия в мероприятиях дестабилизационного характера. На перронах железнодорожных станций, в пределах пунктов пропуска (контроля) устанавливаются дополнительные режимные меры, организовано взаимодействие с линейным отделом милиции на транспорте относительно возможности локализации вероятных конфликтных ситуаций. К мероприятиям по усилению привлекаются патриотично настроенные члены добровольного общественного формирования в порядке, определенном Законом Украины «Об участии граждан в охране общественного порядка и государственной границы».

В случае выявления лиц, которые предоставили неправдивые сведения о цели запланированного пребывания в Украине, следуют для участия в разного рода массовых мероприятиях, а также причастны к участию в мероприятиях по дестабилизации обстановки в Украине и других подрывных акциях, пограничники запрещают въезд в Украину.

2 марта вечером пограничники Донецкого отряда не пропустили в Украину трех граждан России.

Одного россиянина пограничники проверили в пункте пропуска «Иловайск». Мужчина ехал поездом из Екатеринбурга в Симферополь. Пограничники выяснили, что он является офицером запаса морской пехоты Российской Федерации.

Еще двух россиян, которые ехали в Украину на автомобиле «Тойота», задержали в пункте пропуска «Новоазовск». Причиной запрета на пропуск стало отсутствие средств для пребывания в Украине.

Также от жителей Сумской области поступила информация, что в смежном пункте пропуска «Суджа» (РФ) российские пограничники опрашивают граждан, которые пересекают границу. Россиян интересовало наличие у украинских пограничников стрелкового и бронетанкового оружия.