В Одессе неизвестный сообщил о минировании облсовета

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в 15.04 на спецлинию «102» поступило сообщение от неизвестного о том, что Одесская областная государственная администрация (здесь же расположена облсовет) и прилегающая к ней территория заминированы.

На место происшествия направлены сотрудники милиции, службы безопасности Украины, ГСЧС и специалисты взрывотехнической службы для проверки здания и прилегающей территории на предмет наличия взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНИАН, в Одессе участники пророссийского митинга облегают областную раду, требуя признать новую власть нелегитимной и выдать им представителей «Правого сектора».