В Одессе неизвестный сообщил о минировании облсовета
16:13, 03 марта 2014Политика
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В Одессе неизвестный сообщил о минировании здания Одесского областного совета и облгосадминистрации.
В здании находятся депутаты и журналисты / dumskaya.net
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, в 15.04 на спецлинию «102» поступило сообщение от неизвестного о том, что Одесская областная государственная администрация (здесь же расположена облсовет) и прилегающая к ней территория заминированы.
На место происшествия направлены сотрудники милиции, службы безопасности Украины, ГСЧС и специалисты взрывотехнической службы для проверки здания и прилегающей территории на предмет наличия взрывоопасных предметов.
Как сообщал УНИАН, в Одессе участники пророссийского митинга облегают областную раду, требуя признать новую власть нелегитимной и выдать им представителей «Правого сектора».
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