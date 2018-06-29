Украина не нуждается в российской «помощи»

Эскалация конфликта на Крымском полуострове, взятие под контроль административных зданий неизвестными вооруженными людьми, активные выступления пророссийских сил, свободное перемещение по территории Автономной Республики российской военной техники, решение Совета Федерации России, позволяющее президенту РФ Владимиру Путину использования войск в Крыму - все это дает основания говорить о реализации российских сценариев на территории Украины.

Впрочем, как бы этого ни хотелось в Москве, немедленной капитуляции украинских военных частей в Крыму перед «защитниками» не произошло, мирное население Крыма не устилает путь захватчиков цветами, а встает «живым щитом» в защиту украинских воинов, и не озвучивает поддержку оккупантам ни в одном другом «пророссийском» регионе Украины.

Все эти факты свидетельствуют: «карта» Абхазии, Южной Осетии или Приднестровья вряд ли сможет быть разыграна в Украине. УНИАН предлагает краткий обзор того, что получили, вместе с российской помощью, некоторые другие регионы мира.

Молодежь ПМР убегает в Молдову ради ЕС

Как и в ситуации с Крымом, на территории европейской части СНГ и Северного Кавказа, в свое время, Россия посягала с помощью военной силы, аргументируя прямое военное вторжение как «помощью русскоязычным гражданам». Один из примеров - Приднестровская Молдавская Республика. Так, в 1992 году конфликт между Молдавией и ПМР был прекращен, когда в него вмешались российские войска под командованием генерала Александра Лебедя. Однако прошло уже более 20 лет, молдавская сторона неоднократно высказывалась за вывод российских войск из региона, желая наладить мир для дальнейшей интеграции с ЕС, но русская армия все еще «защищает» территорию ПМР, а экономическая помощь со стороны России проявляется, разве что, в том, что Москва не требует немедленно заплатить миллиардные долги за газ.

Гражданам республики живется совсем не сладко. Непризнанное мировым сообществом государственное образование напоминает некий заповедник времен советизации. Это проявляется и в государственной символике, и в методах ведения экономики и организации общества. Несмотря на то, что именно на территории ПМР расположены основные промышленные объекты бывшей Молдавской СРС, это не позволяет непризнанной государству по основным макроэкономическим показателям тягаться с той же Молдовой. Уровень безработицы в ПМР в середине 2000 - х был самым высоким в мире, средняя заработная плата сейчас составляет всего 250 долларов. Ее едва хватает на питание.

Большинство населения ПМР, даже те, кто в 2006 году высказались за независимость республики и последующее свободное присоединение к РФ, имеют российские, украинские и молдавские паспорта. Только это дает жителям непризнанной республики возможность работать на территории России, Украины, Молдовы или Румынии, где есть шанс заработать себе на жизнь.

Несмотря развернутую государственной властью ПМР антимолдавскую и антирумынскую пропаганду в виде некоего «местячкового» патриотизма, молодежь Приднестровья ищет возможности оставить неблагонадежную «республику». «Несмотря на все слова и заверения властей,, мы чувствуем себя здесь никому не нужными», - такое настроение преобладает у молодежи.

В середине 2000 - х основные надежды выбраться из затруднительного положения ПМР возлагала на интеграцию с Россией. Впрочем, российские власти не очень спешила прийти на помощь непризнанному государству. В то же время Молдова вводила новые таможенные тарифы и усиливала посты на границе с Приднестровьем. Сейчас ожидается массовый отток населения ПМР с территории республики и принятие рядом граждан, которые все еще носят в кармане паспорт ПМР, гражданства Молдовы. Потому что, пока Россия продолжала информационную войну, оплакивая ПМР, а глава МИД России Сергей Лавров открыто отмечал, что «создается впечатление, что Молдавией взят курс на экономическое удушение Приднестровья», Молдова провела необходимые реформы и вот-вот получит безвизовый режим с Евросоюзом. Именно к такой перспективе стремится молодежь ПМР. И, не получая никаких перспектив от России, убегает на Запад.

Кавказ без перезагрузки

Абхазия - еще одно непризнанное государство, гражданский конфликт в котором был использован Россией в своих геополитических целях. Абхазия и Крым очень похожи, в первую очередь - в плане ориентации их экономик на туристическую сферу. Точнее, в Абхазии такая ориентация была до конфликта 1992-93 гг. Сейчас жители этой республики могут лишь с грустью вспоминать те времена, когда пляжи были «забиты» туристами со всех уголков бывшего СССР.

После гражданской войны Абхазия оказалась в фактической блокаде. Транспортное сообщение осуществлялось, преимущественно, морем. В течение почти 10 лет Россия ограничивала пересечение своей границы с Абхазией мужчинам в возрасте от 16 до 60 лет. С 1992 года железнодорожное сообщение было прервано, и лишь в начале 2000- х из России в Сухуми начала ходить электричка от Адлера. До этого времени, даже почтовая связь с непризнанной республикой осуществлялась через Грузию, которая, по понятным причинам, эту связь иногда прекращала.

Крупных промышленных предприятий в Абхазии почти нет, а те, которые были построены задолго до начала конфликта, практически не работают. Экономика кое-как так начала оживать лишь в годы подготовки к Олимпиаде в Сочи - местные цементные заводы получили заказ изготавливать сырье для строительства олимпийских объектов.

Несмотря на определенную финансовую помощь со стороны России, Абхазия долгое время официально не признавалась даже Кремлем. Частичным своим признанием она может благодарить только прецедент с Косово и российско - грузинский конфликт 2008 года в Южной Осетии.

Победа России в войне 2008 года, однако, ничего не дала Южной Осетии в практическом плане. Кроме, разве что, определенного морального удовлетворения от признания на международном уровне такими государствами как Никарагуа или Венесуэла.

Россия и до войны оказывала осетинам определенную финансовую помощь (в обмен на принятие гражданства России). После 2008 года эта помощь пошла на восстановление инфраструктуры разрушенных городов. На сегодняшний день, жизнь Юго - Осетинской республики основывается на поддержке РФ, которую Россия кое-как предоставляет.

Впрочем, до недавнего времени в республике не было ни отопления, ни горячей воды, а средняя зарплата колеблется в пределах 150-200 долларов. Процветает коррупция, взяточничество и преступность. Российская финансовая помощь почти полностью «дерибанится» местными чиновниками, поэтому простым жителям мало что от нее перепадает.

С Украиной - сложнее

Участник грузино - абхазского вооруженного конфликта Игорь Мазур считает, что Россия планирует применить в Украине именно абхазский сценарий. «Но Украина - не Грузия, а Крым - не Абхазия» , - считает он.

Поэтому, если Россия пойдет на это противостояние, по мнению эксперта, это будет «не локальный конфликт, а полноценная война, победителем из которой Россия не выйдет». «У российских военных не хватит достаточной мотивации, а у Путина - аргументации вести войну. Если такая война начнется, то Украина может победить в ней в течение нескольких недель» , - говорит Игорь Мазур.

Победа Украины будет обусловлена не только тем, что большинство украинцев все же видят себя гражданами единого государства, как тем, что Украина будет активно поддерживаться международным сообществом, чего, к слову, не было в Грузии в начале 90 - х.

Впрочем, более вероятный сценарий, который разыгрывает Россия в Украине, напоминает события в Южной Осетии. Напомним, Москва через все информисточники сначала рассказывала миру о гражданском конфликте в Южной Осетии, а затем объясняла свое вмешательство «необходимостью защиты граждан России», проживавших на территории этой маленькой кавказской республики. Так Кремль действует и сейчас, уже который день, раз за разом пытаясь спровоцировать украинских военных на конфликт, и в ответ начать операцию «принуждения к миру».

Если завтра война...

Аннексия Крыма, по большому счету, не может быть полезной ни России, ни автономии. Во-первых, поддерживать экономику маленького кавказского квази-государства и поддерживать экономику Крыма - две разные вещи. Южная Осетия непосредственно граничит с Россией по суше, а Крым - нет. Для того, чтобы предоставлять осетинам гуманитарную помощь, России хватает одной автомагистрали. В масштабах Крыма, с которым по суше РФ не граничит, оказывать помощь населению будет значительно труднее. И дороже.

Поэтому, если Россия возьмет под контроль полуостров, Крым будет ожидать такая же стагнация, которая наблюдается там, где РФ уже «помогла» русскоязычным гражданам. «Кремлю нужна еще одна Абхазия и Осетия с Приднестровьем, - считает директор Агентства Стратегических Исследований Дмитрий Панько. - Крым станет не только пиаром для Путина, но и еще одной «серой» зоной, благодаря которой российские коррупционеры будут прокручивать миллиарды долларов из бюджета РФ. Понятно, что к крымчанам мало что достанется из этих средств. Однако сфера туризма рухнет окончательно. Посмотрите на Абхазию с ее шикарной природой и пустыми пляжами. То же самое ждет Крым».

Более того, не произойдет и присоединения к России, даже если у кого-то из жителей полуострова (а, особенно, у его нынешнего нелегитимного руководства), есть такие надежды. «На самом деле РФ не ставит перед собой задачу присоединить Крым. Это слишком даже для Кремля», - считает Дмитрий Панько .

Каким образом события в Крыму будут развиваться дальше, и перейдут ли российские «защитники» границы других регионов Украины, можно только догадываться. Однако украинцы, не только в Центре и на Западе, но на Юге и Востоке страны, готовы защищать целостность своего государства. Даже если Европа все еще просто выражает озабоченность. «Народ не допустит акта агрессии, мы ни квадрата украинской земли не сдадим. Если ЕС не пойдет дальше слов и не перейдет к конкретной поддержке, то может получить такое же развитие событий на своих восточных границах. Ведь Россия потом может покуситься на часть территорий стран Балтии и Финляндии. Думаю, что и в Брюсселе, и в Вашингтоне это прекрасно понимают» , - сказал народный депутат от «Батькивщины» Олег Медуница.

Некоторое затишье со стороны Москвы по ситуации в Украине, похоже, тоже обусловлено пониманием: к полноценной войне Россия не готова, а загребать пепел руками действительно немногочисленных крымских сепаратистов - дело рискованное. К тому же, российское общество, в отличие от российских сенаторов, не хочет вооруженного столкновения с Украиной. Именно поэтому, в воскресенье, 2 марта, когда во многих городах Украины прошли митинги против военного вмешательства России на нашу территорию, простые россияне, рискуя оказаться за решеткой, также вышли в поддержку отношений двух соседних стран без вооруженного противостояния.

К сожалению, российские власти в Москве также продемонстрировали своим гражданам двойные стандарты. С одной стороны, продолжая с оружием «защищать» русскоязычных жителей Крыма, с другой - «упаковывая» в автозаки других русскоязычных граждан - филологов, фотографов, студентов и пенсионеров - которые вышли на Манежную площадь не разбирать мостовую, а сказать «нет» войне.

Сергей Пархоменко