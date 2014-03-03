Ночью российские истребители дважды нарушали границу Украины - Минобороны
14:43, 03 марта 2014Политика
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В ночь на понедельник российские истребители дважды пересекали воздушную границу Украины.
На перехват вылетал украинский Су-27
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на Министерство обороны Украины. С целью локализации нарушителей был поднят перехватчик миргородской бригады тактической авиации. Он находился в зоне боевого дежурства и готовности к противодействию нарушителям.
"Экипаж перехватчика Су-27 продемонстрировал профессиональную подготовку и морально-психологическую выдержку относительно предотвращения провокаций со стороны российских нарушителей воздушного границы Украины", - сказано в сообщении.
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