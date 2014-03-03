Туск пообещал призвать Европу оказать давление на Россию

Западные государства должны оказать давление на Российскую Федерацию для сохранения мира в Украине.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства Польши со ссылкой на премьер-министра Дональда Туска.

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"Буду призывать партнеров в Европе, чтобы давление для сохранения мира было не на Украину, а в первую очередь на Россию", - заявил Туск, комментируя последние события в Крыму.

Он призвал дать четкий сигнал, что Европа и мир не будут прощать никаких актов агрессии или военной интервенции, и подчеркнул необходимость оказывать давление на тех, кто хочет нарушить гарантии безопасности для Украины.

Туск заметил, что планирует добиваться проведения внеочередного заседания Совета Европейского Союза и НАТО из-за ситуации в Украине.

Глава правительства Польши обсуждал последние события в Украине как с польскими политиками, правительственными чиновниками и экспертами, так и с лидерами Евросоюза, в частности с канцлером Германии и премьер-министром Великобритании.

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Как сообщал УНИАН, сегодня состоится заседание Совета национальной безопасности Польши на тему последних событий в Украине, в котором примут участие польские высокопоставленные должностные лица и представители оппозиции.

Польша является членом НАТО с 1999 года, а Евросоюза - с 2004 года.