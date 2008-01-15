Ющенко передал Бушу приглашение

Украинская сторона надеется, что Президент США Джордж БУШ посетит Украину в апреле этого года.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом заявил Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО во время встречи с американской делегацией во главе с сенатором, сопредседателем Комитета по иностранным делам Сената США Ричардом ЛУГАРОМ.

Готовы встретить в Украине уже в ближайшее время и Государственного секретаря США Кондолизу РАЙС, отметил В.ЮЩЕНКО.

В ходе встречи были обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений, а также вопросы укрепления энергетической независимости Украины и дальнейшей интеграции нашего государства в европейские и евроатлантические структуры.

«Для нас чрезвычайно важной является поддержка на высшем уровне и в наибольшей динамике диалога с Соединенными Штатами Америки», – заявил Президент Украины в начале встречи.

Глава государства подтвердил американской делегации, что Украина заинтересована в скорейшем принятии проекта «Дорожной карты» украинско-американского сотрудничества.

Во время разговора стороны, кроме того, обсудили вопрос европейской и евроатлантической интеграции Украины.

В.ЮЩЕНКО сообщил американской стороне о логике европейской интеграции Украины. «Мы хотим заключения нового амбициозного Соглашения, которое открывало бы перспективу ассоциированного и, впоследствии, полноценного членства Украины в ЕС», – разъяснил Президент, добавив, что новое соглашение не должно ограничиваться лишь рамками Европейской политики соседства. Он сообщил, что одним из ключевых элементов Соглашения должно стать создание зоны свободной торговли с ЕС.

Комментируя сотрудничество с Соединенными Штатами в сфере энергетики, глава государства высказал положительную оценку достигнутой с американской стороной договоренности о регулярном обсуждении энергетических вопросов в рамках Межведомственной координационной группы с перспективой создания отдельной двусторонней рабочей группы по энергетическим вопросам, а также налаживание постоянно действующего механизма консультаций по вопросам энергетической безопасности в формате США-ЕС-Украина.

По мнению Президента, неотъемлемой составляющей европейской энергетической безопасности должно стать общее Балто-Чорноморско-Каспийское энерготранзитное пространство. Украина ожидает активного участия американской стороны в Энергетическом саммите в Киеве в мае 2008 года.

Кроме того, Украина надеется на активную позицию США в вопросе обеспечения в полном объеме финансирования на ЧАЭС проектов нового безопасного конфайнмента (НБК) и хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2) путем дополнительных взносов стран-вкладчиков Чернобыльского фонда «Укрытие» и доноров Счета ядерной безопасности.

Президент Украины также выразил надежду на скорейшее начало практической реализации положений Соглашения между Министерством здравоохранения Украины и Министерством обороны США о сотрудничестве в отрасли предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия, в первую очередь относительно усиления физической защиты и безопасности субъектов Соглашения – учреждений Минздрава Украины.

В ходе визита в Украину сенатора Р.ЛУГАРА сопровождают представители Аппарата Комитета по иностранным делам Сената, а также представитель Министерства обороны США.