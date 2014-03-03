Интеллигенция Беларуси требует от власти выступить против агрессии России

Совет белорусской интеллигенции требует от правительства Беларуси высказаться против агрессивной политики России в отношении украинского народа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, в обращении интеллигенции говорится: «Независимость Украины, свобода наших братьев-украинцев под угрозой. Разрешение Совета федерации Федерального собрания Российской Федерации на использование российских Вооруженных сил на территории Украины несет большую угрозу всем народам Европы. Мы, представители белорусской интеллигенции, высказываем решительный протест против попыток вооруженного вмешательства России во внутренние дела Украины и требуем от руководства России отказаться от своих имперских притязаний и срочно отозвать своих военных с украинской территории».

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Также с заявлением «Руки прочь от Украины» выступил центральный комитет Белорусской социал-демократической партии («Грамада»).

Члены партии заявили, что считают действующую власть Украины во главе с и.о. Президента Александром Турчиновым единственным легитимным руководством Украины; действия российских властей – неадекватными, не соответствующими ряду международных обязательств, а также направленными на удовлетворение имперских амбиций.

Белорусские политики выступают за территориальную целостность Украины и уважение волеизъявления украинского народа.

«Требуем от правительства Беларуси не становиться на сторону России, не допустить вмешательства в конфликт между соседними государствами и немедленно рассмотреть вопрос о выводе российских военных баз с территории Беларуси, нахождение которых представляет потенциальную угрозу для белорусских граждан и целостности нашей страны», - говорится в заявлении.