"Фальшивые" митинги крымчан устраивают российские спецслужбы - Тимошенко

Такое мнение она высказала во время видеообращения в воскресенье, 2 марта.

"Агрессоры для дестабилизации и захвата Украины используют фальшивые митинги в восточных регионах и Крыму, кстати, организуются и управляются спецслужбами Российской федерации", - отметила Тимошенко.

Как пишет ТСН при этом она подчеркнула, что эти митинги не поддерживаются людьми ни в восточных регионах, ни в Крыму, потому что "никто не хочет войны".

"И это является первым провалом планов России по захвату наших территорий", - заверила экс-премьер.

Кроме того, она подчеркнула, что у России не получится запланирована ею афера, и обратилась к украинцам не участвовать в этих митингах, потому что сегодня это "оружие агрессора", и оставаться спокойными и уверенными, ведь Украина - не одна, ее суверенитет гарантировали США и Великобритания.