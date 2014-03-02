Путин объявляя войну Украине, объявляет ее США и Великобритании - Тимошенко

Об этом говорится в ее обращении к украинцам.

"Владимир Путин хорошо понимает, что объявляя войну нам, он объявляет ее в том числе и гарантам нашей безопасности, а именно - США и Великобритании. Я хочу вам твердо сказать: я не верю, что Россия переступит эту черту, а если переступит, то точно проиграет", - подчеркнула Тимошенко.

Она призвала людей к спокойствию, пишет УП.

"Но уже сегодня очевидно, что если бы ранее Украина вступила в НАТО, то такая агрессия была бы в принципе невозможна", - подчеркнула она.

"Нам нельзя сеять панику и нестабильность в нашей собственной стране. Это то, чего хочет агрессор. Наше главное оружие сегодня - это именно спокойствие", - подчеркнула Тимошенко.

"Россия не пойдет на вооруженную войну со всем миром, и поэтому сегодня идет не война оружия, а война нервов и интеллекта. Мы должны выиграть эту войну, и мы ее выиграем", - отметила она.

Она также призвала украинцев "ни при каких обстоятельствах не поддерживать фальшивые митинги в восточных регионах и в Крыму, не приходите на них, потому что это сегодня оружие агрессора".

Она напомнила, что "агрессоры используют для дестабилизации и захват Украины фальшивые митинги в восточных регионах и Крыму, которые, кстати, организуются и управляются спецслужбами Российской Федерации".